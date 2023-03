Zelenski invita a Xi Jinping a visitar Ucrania tras su encuentro con Putin

“Estamos preparados para recibirlo aquí”. Así se ha referido el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a su homólogo chino Xi Jinping, al que ha invitado a visitar el país y con el que no ha hablado desde que comenzó la guerra: “Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra a gran escala. Pero durante todo este año, durante más de un año, no lo he tenido”, ha dicho durante una entrevista.

Xi Jinping visitó la semana pasada Rusia para reunirse con Putin, por lo que el presidente Ucraniano hace este movimiento estratégico tendiendo la mano a uno de los principales apoyos de Rusia, y que presentó su plan de paz de 12 puntos en Moscú.

Pekín aseguró en su momento que tiene abiertos todos los canales de “comunicación con todas las partes interesadas, incluida Ucrania”, aunque aún no hay una respuesta oficial a esta invitación. Por su parte la portavoz de la Cancillería Mao Ning ha afirmado que no tienen “información que compartir” sobre este asunto.