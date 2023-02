Zelenski interviene en el Parlamento Europeo : «Tenemos que defender Europa»

Al inicio de la sesión, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, aseguró a Zelenski: «Entendemos que Ucrania no pelea sólo por sus valores, sino también por los nuestros». «Ucrania es Europa, el futuro de vuestra nación está en la Unión Europea», continuó Metsola. La presidenta subrayó que la UE debe ofrecer a Ucrania «el proceso de adhesión más rápido posible» y, a corto plazo, «facilitarle sistemas de largo alcance y los aviones necesarios para proteger la libertad que muchos han dado por supuesta». En su intervención, el presidente Zelenski advirtió de que Rusia está tratando de aniquilar a una Ucrania soberana, pero también la forma de vida europea. Destacó que, para él, Europa es un continente basado en reglas, valores, igualdad y justicia y también el lugar al que pertenece Ucrania. El Kremlin, por el contrario, está haciendo todo lo posible para destruir los valores europeos, afirmó Zelenski. Ucrania está luchando para proteger a Europa de esta fuerza antieuropea, agregó. El presidente ucraniano agradeció a todos los europeos que han apoyado a su país en la lucha contra el invasor ruso y a todos los que ayudaron a los refugiados ucranianos llegados a la UE. Para el futuro, Zelenski animó a Europa y Ucrania a caminar juntar y definir un futuro europeo común. Recalcó, no obstante, que para que nuestros sueños para nuestros hijos y nietos se hagan realidad, necesitamos paz y seguridad. Esos sueños no serán posibles sin vencer a esa fuerza antieuropea que trata de robarnos un futuro europeo, concluyó. Esta ha sido la primera visita oficial del presidente Zelenski al Parlamento Europeo, tras su intervención a distancia durante la sesión extraordinaria celebrada el 1 de marzo de 2022, pocos días después del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. También se dirigió al pleno el 14 de diciembre del año pasado, durante la entrega al valiente pueblo ucraniano del Premio Sájarov.