Yolanda Díaz: «Si pides la unidad a torta limpia, deprimes a tu electorado»

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha concedido una entrevista a Jordi Évole este domingo en el programa ‘Lo de Évole’, en la sexta. Durante la conversación, Díaz ha recriminado a Unidas Podemos que “si pides la unidad a torta limpia, deprimes a tu electorado”, en referencia a la posibilidad de una confluencia de Sumar con la formación morada en las próximas elecciones.

“Yo no quiero eso. No sé cómo decirlo ya. Dos no acuerdan si uno no quiere. Si tú pides la unidad a torta limpia a tu electorado, lo estás deprimiendo. Y luego da igual que te des la mano”, ha sentenciado tajante Díaz, que además, se ha mostrado sorprendida del papel de Pablo Iglesias a pesar de haber anunciado su salida de la política. “No puedo entender que te invite a un acto el día 2 en el que no acababa nada y no puedas venir. No soy capaz de entenderlo”, ha dicho, recordando que Podemos no estuvo en la presentación pública de su proyecto.

Sobre Sumar, Díaz ha destacado que «se dirige a toda la sociedad. Subir el salario mínimo no es una cuestión de izquierdas. Se dirige a todo el mundo. Cabe gente que comparta el proyecto de país”. «Yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos: hablan de cuánto dinero, cuántas listas, y poquito de programa», ha explicado sobre los escollos que la separan de los morados.

Por otro lado, Díaz ha sido preguntada por su relación con Pablo Iglesias, de quien se ha mostrado sorprendida por su presencia tan «agudizada» en el partido, aunque ha querido aclarar que no tiene ningún conflicto con él.