Yolanda Díaz responde a Iglesias que Sumar «no será un fracaso» sin Podemos y pregunta a la formación «por qué en un día tan importante para España, no estaban»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha referido este lunes a algunas de las polémicas surgidas en torno a la presentación en Madrid de su candidatura a la presidencia de Gobierno con SUMAR. Díaz ha asegurado que «no es verdad» que haya diferencias con Podemos.

Además, la candidata ha aclarado, sobre la ausencia de la formación morada en el acto Sumar en Madrid, que «nadie ha pedido condiciones para asistir a este acto, yo no voy a desvelar los intereses de esta formación política, no lo voy a hacer jamás, pero, créame, no es verdad que tengamos diferencias en la conformación de primarias», y ha añadodo que «ha de ser Podemos quien explique por qué en un día tan importante para España, no estaban».

Durante el multitudinario acto celebrado este domingo en el polideportivo madrileño de Magariños, al que acudieron 1.000 personas, Yolanda Díaz anunció lo que hasta ahora era un secreto a voces, que su intención es ser candidata a las elecciones generales de diciembre y convertirse en la primera presidenta del Gobierno de España.

Díaz, ha querido reivindicar durante una entrevista en El País este lunes un proyecto autónomo y no «subalterno de nadie», en referencia a Podemos, a quienes ha aclarado que SUMAR no sería un fracaso sin ellos. Por otro lado, ha explicado que la última vez que habló con Pablo Iglesias, ex líder de la formación, fue en enero. Sobre su proyecto, la vicepresidenta segunda del Gobierno destaca que «Va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo”.

Sobre las conflictivas primarias, Díaz ha adelantado que se celebrarán “con participación ciudadana, pero rechaza la propuesta del equipo negociador de Ione Belarra y no será “bilateral” con Podemos.

«Tenemos que participar todos. Sumar ya está sumando. Fíjense en cuántas organizaciones políticas han acudido al acto de Madrid y están diciendo con esperanza e ilusión que quieren cambiar el país, estar ahí, estar con los verdes europeos, con la izquierda europea”, ha zanjado durante su entrevista en El País.