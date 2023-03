Yolanda Díaz defiende en Bruselas la firma del Convenio 190 de la OIT y aboga por la negociación colectiva

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido hoy en Bruselas que los países miembros de la Unión Europea (UE) ratifiquen el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso y ha destacado la fuerza del diálogo social para alcanzar acuerdos de calado.

En el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la UE la ministra ha recordado que este primer instrumento internacional que aborda la violencia y el acoso en el mundo laboral ya ha sido ratificado por 25 países de todo el mundo, entre ellos España, Grecia, Italia e Irlanda.

En su opinión, la ratificación de este convenio cobra especial relevancia en un contexto en el que se están poniendo en cuestión tanto las conquistas consolidadas como la posibilidad de reformas pendientes. “Frente a estas amenazas, la Unión ha de redoblar su apuesta por políticas de protección feministas, políticas de sentido común. Lo que está en juego es la igualdad de género y, en consecuencia, la posibilidad de un horizonte democrático para Europa”.

Transición ecológica y digital con negociación colectiva verde

Otro de los puntos a debate en la reunión de hoy ha sido cómo afrontar la competitividad de la UE frente a los desafíos que suponen las transición ecológica y digital. Al respecto, la vicepresidenta ha instado a no olvidar que esa transformación debe realizarse sin descuidar el trabajo decente y los derechos, lo que debería traducirse en salarios adecuados, condiciones de trabajo justas, más seguridad y salud en el trabajo, pero también en igualdad sin discriminación, diversidad y diálogo social.

En su opinión, competitividad y justicia social han de ser las dos caras de una misma moneda. “Esta es la única forma de reconectar a la ciudadanía con un proyecto europeo ambicioso y transformador”, ha insistido Díaz ante sus homólogos de la UE.

La ministra ha insistido en la necesidad de fomentar el diálogo social tripartito y bipartito, reforzándolo a nivel europeo e incluir la perspectiva ecológica en todas las dimensiones, también en el mundo laboral. “Ha llegado el momento de reforzar la negociación colectiva verde, que ayude a gobernar las transiciones entre diferentes sectores”, ha señalado Díaz, quien ha indicado que el diálogo social figura entre las prioridades de la presidencia de turno española de la UE, que arranca el próximo 1 de julio.

Más diálogo social, más Europa social

La vicepresidenta ha destacado la fortaleza del diálogo social en España, donde algunas de las leyes y normativas más destacadas de la presente legislatura se han adoptado mediante la interlocución con los agentes sociales. En este sentido, la ministra ha destacado también el reciente acuerdo para la reforma de las pensiones. “Estamos demostrando en el seno de la UE que, tanto con la reforma laboral como con la reforma de pensiones, no sólo no se recortan derechos si no que se ensanchan. Este es el sesgo social que necesita Europa. El futuro tiene que ver con una Europa social, no con la Europa de los recortes”.

Encuentro con la secretaria general de CES

La negociación colectiva verde ha sido también uno de los temas abordados en el encuentro que la vicepresidenta mantuvo con la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, con quien conversó también sobre cómo ha fomentado el Gobierno español los acuerdos con diálogo social, una herramienta imprescindible para forjar políticas laborales y de empleo estables. El diálogo social será una de las prioridades de la presidencia española de la UE.

La democracia en el trabajo, la salud mental o la precariedad laboral también se han tratado en el encuentro con la líder sindical irlandesa, que participa también en la negociación de los acuerdos europeos sobre teletrabajo y derecho a la desconexión digital.