Vox dice ahora que no será «obstáculo para el PP si consigue apoyo de «algunos socialistas buenos»

Tras asegurar después de las elecciones que no darían su apoyo gratis, ahora Vox asegura que no va a ser un «obstáculo» para el Partido Popular si consigue recabar el apoyo de «cinco o seis socialistas buenos» para la investidura de Feijóo. «Si él les convence, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar un gobierno de destrucción nacional», aseguran.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha animado a el líder de Partido Popular a buscar entre los diputados del «PSOE bueno» para lograr el respaldo que necesita. Además, asegura que el líder del PP se siente «cómodo» con un pacto de Estado con los socialistas.

Por otro lado, Espinosa de los Monteros ha querido puntualizar que, a pesar de no poner impedimentos para evitar un Gobierno socialista: «de ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno media un abismo».

«No veo ninguna sorpresa, me parece coherente dentro de su discurso. Ahora, que ¿eso ha tenido consecuencias que han evitado una suma de PP y Vox?, pues probablemente, pero nadie podrá acusar al señor Feijóo de ser incoherente. Él ha dicho ahora, lo que está diciendo desde un principio», ha lamentado.