UPN y Coalición Canaria apoyarán a Feijóo en la investidura aunque fracase

El presidente de Unión del Pueblo Navaro (UPN), Javier Esparza, y a diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, han asegurado tras su reunión con el rey que comprometen su voto a Feijóo si se presenta a la investidura.

“UPN tiene palabra y cumple su palabra. En campaña dijimos que votaríamos al candidato Feijóo, y es lo que le he trasladado al rey. Si se produce una investidura, UPN votará al candidato del PP”, ha insistido Esparza, además ha asegurado que “en política se ha visto de todo. Vamos a una investidura que parece que no cuenta con los apoyos, pero igual los tiene o no los tiene”.

Esta es la primera vez que el rey se ve en la tesitura de elegir entre dos candidatos que se postulan para la votación.

«Yo creo que sería lo mejor porque habría estabilidad, certidumbres, políticas moderadas y reformas imprescindibles, pero esto es soñar», ha lamentado ante la prensa, reconociendo que la situación política actual del país le parece «preocupante».

Por su parte, los canarios también han adelantado su apoyo al líder de los populares, aunque han destacado que estarán dispuestos a negociar “si va Pedro Sánchez” a la investidura. “Hay un gesto previo, el compromiso de los Presupuestos de 2023”, ha zanjado Valido.