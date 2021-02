Santiago Abascal sugiere presentar otra moción de censura

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dejado caer este miércoles la posibilidad de dar inicio a una nueva moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha sugerido durante su intervención en el Pleno del Congreso, y ha asegurado que da así la oportunidad de «redimirse» al Partido Popular por pactar con la coalición PSOE-Unidas Podemos la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Quizá hay que ofrecer la posibilidad de plantearse una nueva moción de censura, ha aseverado.

«Di un paso adelante y no daré ninguno atrás», ha aseverado el líder del PP, Pablo Casado. Además, el dirigente de la oposición ha reconocido que estas decisión tuvieron un coste y les arrebataron votos en las elecciones catalanas. Aún así, Casado se ha reivindicado como una alternativa de «centro».

Sobre la moción de censura que se puso sobre la mesa el pasado septiembre, Abascal ha dicho que «algunos quisieron convertirse en protagonistas y víctimas».

«Yo me reafirmo especialmente hoy porque no quiero otro camino ni destino para España. No busco ningún voto que no busque convivir», ha asegurado Pablo Casado al respecto, que ha hablado de la conquista de una sociedad «abierta, moderada y reformista».