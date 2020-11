Sanidad espera poder inmunizar a 10 millones de personas con la vacuna de Pfizer

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha asegurado que las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 se esperan a principios del año que viene. Así, un elevado porcentaje de la población, unos 10 millones de personas, podrían haber recibido las dos dosis necesarias en mayo.

En una entrevista en TVE, Illa ha explicado que «esta semana o la próxima firmaremos más contratos con Pfizer y con otras compañías». Estas aseguraron el pasado lunes que su vacuna es «eficaz en más del 90%».

A España deberían llegar 20 millones de dosis de modo que se podría inmunizar a unos 10 millones de personas, ya que la vacuna debe administrarse en dos dosis., aunque el ministro ha detallado que » depende de los términos del contrato».

Las vacunas serán gratuitas y distribuidas por el Sistema Nacional de Salud según el criterio de los expertos y en colaboración con los países de la UE. Además, el Gobierno aún no ha descartado que la vacuna sea obligatoria: «Yo no creo que haga falta, [pero] es un escenario que no debemos descartar», ha declarado Salvador Illa.