Sanidad elimina las autobajas del documento enviado a las comunidades por falta de acuerdo

El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha decidido por el momento elimina las llamadas autobajas de tres días por enfermedad leve del documento que ha enviado este miércoles a las comunidades autónomas por falta de acuerdo con las autonomías.

La medida pretendía aliviar la sobrecarga de los centros por la alta incidencia de virus respiratorios en las últimas semanas. Este documento ha aprobado además la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios.

La autobaja es un sistema que está plenamente establecido en otros países como Reino Unido, Suecia o Alemania. Aquí, aunque no podrá aplicarse por el momento, no está descartado definitivamente: «Estamos en los primeros inicios de hablar de esta medida y de poder entendernos entre todos, porque no solamente es competencia de este ministerio», ha explicado Mónica García, que además, recuerda que «se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en el sistema sanitario».