Sánchez anuncia 11.000 millones en ayudas a la hostelería, pymes y turismo

Pedro Sánchez ha anunciado hoy un nuevo paquete de ayudas extras que irán directamente a la hostelería, el turismo y las pequeñas y medianas empresas. Se trata de 11.000 millones de euros para los sectores más afectados por la pandemia de la COVID-19.

El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio durante su intervención en el Congreso durante la valoración del estado de alarma: «Es una cantidad importante de recursos para seguir apoyando”, ha valorado.

Según ha avanzado, las ayudas se pondrán en marcha las próximas semanas y están pensadas para “sectores que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, lógicamente, en una situación extremadamente difícil y compleja”.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado al ejecutivo que las ayudas no son suficientes, y ha estimado que la cantidad necesaria se aproximaría a los 50.000 millones en ayudas. Sánchez le ha acusado de «falta de rigor». «Le pido que apoye los 11.000 millones que serán buenos para las pymes», ha insistido.

«Este Gobierno de coalición progresista tiene la vocación no solo de no dejar a nadie atrás, sino también de mirar siempre hacia adelante. No solo queremos salvar empresas y empleos, queremos reforzar empresas y empleos, queremos crear nuevas empresas y empleos», ha asegurado Sánchez durante su comparecencia.

Además, el presidente ha estimado en 850.000 los empleos que se crearán en los próximos tres años en el marco de los proyectos del plan de recuperación. “Todas las convocatorias para proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se lleven a cabo en colaboración con el sector privado -proyectos industriales, digitales, tecnológicos o energéticos- llevan entre sus principales criterios de elegibilidad la creación de empleo de calidad”, ha añadido.

En contraposición, el Sánchez ha reconocido que la desescalada se inició demasiado rápido, pero que fue consecuencia de la «fatiga emocional» y la necesidad de reactivar la economía del país. No obstante, asegura que el estado de alarma aprobado en octubre y las medidas adoptadas están funcionando, y hace un balance positivo de la cogobernanza.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha solicitado a Pedro Sánchez más detalles sobre el plan de ayudas anunciado hoy, y ha pedido que se aclares si serán ayudas directas o financieras.