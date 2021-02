Rosell: «Es muy positivo que se ponga el consentimiento en el centro de la definición de los delitos de violencia sexual»

Victoria Rosell, en su comparecencia ante los medios de comunicación, ha puesto en valor que el informe fiscal se refiera a la totalidad del anteproyecto, y no solo a la parte que modifica el Código Penal. «Esto es de agradecer desde el Gobierno y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género», ha afirmado, «podemos evitar que no se obvien el resto de títulos de tutela integral, laboral, económica, social, educacional, de formación educativa», como ha sucedido con otras leyes en las que solo se ha puesto el foco en la regulación penal punitiva y no en el resto de títulos de la ley. Rosell ha recalcado que «la ley no va a atender solo a medidas penales, sino también a medidas de reparación».

También ha hablado sobre la compatibilidad de esta ley con Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que también se encuentra en fase de tramitación. La Delegada afirma que en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual «hay una protección más especializada y más específica que es la que se refiere a la protección contra la libertad sexual» en relación con la infancia y la adolescencia.

Por último ha aplaudido que el Consejo Fiscal en su informe le confiera radical importancia al empoderamiento y a situar a las víctimas en el centro, que «salude positivamente la definición del consentimiento» expuesta en el anteproyecto y que el Consejo se congratule «de que España por fin vaya a cumplir el Convenio de Estambul y poner el consentimiento en el centro de la definición de los delitos de violencia sexual». Además, ha hecho hincapié en que el informe no coincide con la crítica que expuso el Consejo General del Poder Judicial a la ley, con la que afirmaba que el consentimiento ya se situaba en el eje de los delitos contra la libertad sexual anteriormente, «pero sabemos que realmente no es así», ha afirmado Rosell.

La Delegada ha informado de los datos de las llamadas y consultas online al 016. El número de llamadas pertinentes del 1 al 31 de enero de 2020 fue de 5.483, mientras que del 1 al 31 de enero de 2021 ha sido de 4.849. Esto supone una diferencia en valor absoluto de 634 llamadas pertinentes menos en enero de 2021 que en enero de 2020, y en porcentaje, una disminución del 11,56%.