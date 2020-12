Reino Unido pide a los alérgicos que no se vacunen de la Covid-19 y alerta de posibles reacciones

MHRA, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido ha pedido este mismo miércoles que aquellas personas que tengan «alergias significativas» no se vacunen contra el covid-19, ya que en el país ya se han empezado a distribuir las dosis.

El organismo ha advertido de que dos personas, concretamente personal del servicio de salud, que recibieron la vacuna el martes han sufrido reacciones alérgicas la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Las dos personas que han presentado una reacción negativa cuentan con un historial «significativo» de reacciones alérgicas, según han informado medios británicos. La advertencia hacer referencia, por tanto, a personas que anteriormente hayan sufrido reacciones graves de tipo anafilactoide o lleven consigo un autoinyector de adrenalina.

«Como es habitual con las nuevas vacunas, el MHRA (Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios) recomienda como precaución a las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no ponérsela», ha dicho Stephen Powis, director médico del Sistema Nacional de Salud británico y ha recogido el periódico The Guardian.

A partir de ahora, el sistema nacional de salud británico, preguntará a las personas citadas por su historial clínico de alergias.