Raquel Sánchez se reunirá con la plataforma convocante de los paros del transporte

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha cedido y se reunirá finalmente esta tarde con la plataforma convocante de los paros del transporte, que no estaban en un principio en la mesa negociadora con la que se ha llegado a un acuerdo hoy.

Durante una entrevista en TVE la ministra ha asegurado que “todas las reivindicaciones de la plataforma están recogidas en el acuerdo y no hay motivo para continuar con los paros”, así como que su intención es explicar detalladamente el acuerdo a los convocantes.

Sánchez ha tachado el acuerdo de «histórico» y que “espero que sean capaces de valorar”, señala. Además, la ministra a descartado por el momento ampliar la negociación y el acuerdo alcanzado, que la plataforma convocante ha adelantado que ve «insuficiente».

Por otro lado, el presidente de la PDTC, Manuel Hernández, ha asegurado que esperan que el Gobierno «pida perdón» por haberles criminalizado: «Es necesario que nos vea ya, esto no se puede dilatar en el tiempo, mientras no negociemos con el Ministerio no habrá ningún tipo de arreglo», ha sentenciado, aunque celebran que el Gobierno quiera sentarse a conversar.