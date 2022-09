Primer día de descuentos del transporte público con 425.000 abonos gratuitos expedidos

Desde hoy los usuarios recurrentes o habituales del transporte público urbano, metropolitano e interurbano pueden beneficiarse de las ayudas aprobadas por el Gobierno para combatir la subida de precios, facilitar la movilidad, reforzar el uso del transporte público, reducir la dependencia energética y contribuir a paliar los efectos de la emergencia climática que padecemos.

«Esta medida es positiva para ayudar a los bolsillos de clases medias y trabajadoras y sirve como aliciente para recuperar esa movilidad en trasporte público que es la más sostenible», ha asegurado la ministra Raquel Sánchez, que esta mañana ha supervisado el funcionamiento de los abonos gratuitos de Renfe en su primer día de funcionamiento en la estación de Nuevos Ministerios, donde, antes de coger un tren de cercanías dirección a Atocha, ha hecho un balance de la buena acogida de las medidas y de las primeras horas de servicio, que han transcurrido con la normalidad esperada.

La ministra se ha mostrado satisfecha con la repercusión de esta medida al comprobar que muchos usuarios han hecho uso del abono gratuito en Madrid durante esta primera jornada. En todo caso, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a esta medida «histórica» y que, según ha remarcado, demuestra que el Gobierno está adoptando medidas útiles en un contexto muy complicado por la crisis de Ucrania.

Renfe habilitó el 8 de agosto su web y aplicaciones para que los ciudadanos se fueran registrando para agilizar la obtención de los abonos y hasta la fecha se han recibido más de 500.000 inscripciones.

Descuentos en el transporte ferroviario

Renfe ha creado un título específico para cada núcleo de Cercanías o Rodalies válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino hasta el 31 de diciembre de 2022, que será gratuito para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en los cuatro meses de vigencia. Los clientes deben abonar una fianza de 10 euros para adquirir el nuevo abono, que se devolverá una vez se verifique la recurrencia. En torno al 77% de los títulos gratuitos solicitados son para Cercanías.

Gracias a estos nuevos abonos, por ejemplo, una pareja con dos hijos que utilice el tren desde las afueras de Madrid ahorrará en estos cuatros meses 600 euros, unos 150 euros al mes; el ahorro sube a 750 euros si vive en Barcelona y a 1.000 euros en Valencia, 250 euros al mes.

También se ha puesto a disposición de los usuarios habituales un título especial con viajes ilimitados para los servicios de Media Distancia convencional con una validez de cuatro meses. A través de las taquillas o máquinas autoventa, se vende un abono por cada una de las rutas (origen-destino) y serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 o más trayectos durante el periodo de vigencia. En este caso, habrá que abonar una fianza de 20 euros que se devolverá también tras verificar la recurrencia.

En los servicios de Media Distancia, un usuario que utiliza la ruta Sevilla-Cádiz logrará un ahorro de 1.300 euros para el caso de un bono mensual para los cuatro mese, o los 700 euros de un usuario de bono mensual en el A Coruña-Santiago.

Descuentos Avant del 50%

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) ofrecen un descuento del 50% para los usuarios recurrentes. Así, hoy se han puesto a la venta los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) a mitad de precio, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido. Los abonos vendidos con anterioridad al 1 de septiembre, cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Tomando como ejemplo una Tarjeta plus 50, que incluye 50 viajes que cubrirían las idas y vueltas en los días laborables de un mes típico, un usuario que viva en Valladolid y trabaje en Madrid se ahorrará más de 1.100 euros en los 4 meses de aplicación de la medida, al estar bonificado el 50% del coste mensual del abono, que alcanza los 570 euros.