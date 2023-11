Podemos recrimina a Sánchez y Díaz quedarse fuera del Gobierno: «Es un grave error político»

«Podemos no está en el Gobierno porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no han querido, ni más ni menos», ha asegurado el portavoz de la formación, Pablo Fernández. Yolanda Díaz ofreció antes de la formación de Gobierno de coalición un ministerio para Nacho Álvarez, pero este no solo lo rechazó, si no que dimitió de sus cargos en Podemos.

“Es un grave error y una mala noticia para España”, ha lamentado Pablo Fernández este lunes. «Cercena cuando no limita las de cambios reales que necesita el país”, ha sentenciado, considerando además que «la treta de Nacho Álvarez se califica por sí sola».

Por su parte, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, se ha manifestado a través de su cuenta de X (antes Twitter): «Hoy se confirma la decisión de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de vetar a Podemos en el gobierno. Una decisión no sólo injusta sino ante todo un grave error político porque en el bloque progresista nos necesitamos todas, especialmente el motor de las transformaciones más ambiciosas», ha dicho.

Además, Fernández ha reivindicado que «Podemos es quien ha impulsado las medidas más ambiciosas”, e interpretó que el nuevo Gobierno se conforma “para que el Partido Socialista esté cómodo” y “para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o presione al Gobierno por la izquierda” o que “incomode de verdad al poder económico, al poder judicial y al poder mediático”.