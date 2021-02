Page apoya al Gobierno central “en la defensa de nuestro modelo de convivencia” y critica la tibieza de Podemos para condenar la violencia

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado hoy su apoyo “a los ministros más serios del Gobierno y al presidente” del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, “en la defensa de nuestro modelo de convivencia”. En este sentido, y en referencia a Podemos, que ha eludido condenar las protestas violentas a favor del rapero Pablo Hasel que se han sucedido en varias ciudades de España, García-Page ha sido contundente al afirmar que “mientras unos son el Gobierno, otros solo están en el Gobierno y están para lo que están”.

García-Page se pronunciaba así en una conferencia de prensa tras la reunión que ha mantenido este viernes en la capital ciudadrealeña sobre el Plan de Modernización de Ciudad Real 2025. En la misma, ha recordado que hoy se cumple el 19 aniversario del atentado que la banda terrorista ETA perpetró contra el socialista Eduardo Madina, “una gran persona y un gran líder político”, cuando solo contaba con 26 años.

“Parece mentira que haya que estar defendiendo a la Guardia Civil, a la Policía y a las fuerzas armadas, que tienen que protegernos aún para la defensa de nuestros derechos”, ha lamentado García-Page, al tiempo que ha contrapuesto la actitud de algunas administraciones como la castellano-manchega “donde nos estamos empeñando en recuperar la normalidad en todos los sentidos”, con la de quienes hablan de la normalidad “sin saber que su expectativa electoral está en función de lo anormal que sean las cosas”.

Jalear la violencia no es bueno para nadie

En esta misma línea, el jefe del Ejecutivo autonómico ha lamentado que en el Gobierno “hay mucha gente que está trabajando para combatir el virus y para arreglar la economía, y otros que están pasando de puntillas por el virus, por las víctimas y por el dolor de la gente, y se dedican a jalear la violencia. Esto no puede ser bueno para nadie”, ha asegurado.

En último lugar, y tras considerar que “a mamporrazos no se arreglan las cosas en España”, ha lanzado un claro mensaje a la formación morada. “Asegurar la convivencia y mantenerse en el cumplimiento de la ley y evitar todo tipo de conflicto, no tiene que ver con los que se manifiestan. Es un problema de violencia y no les convierte en casta condenar la violencia”, ha sentenciado.