Mónica García toma posesión como ministra de Sanidad en sustitución de José Miñones

Mónica García ha recibido de manos de José Miñones la cartera ministerial como titular de Sanidad del Gobierno de España, en un acto que se ha celebrado en el Salón de Actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad.

«Voy a desempeñar mi función con la misma vocación de servicio público que me ha acompañado todos los días de mi vida, dentro y fuera del quirófano», ha señalado la ministra. Ha advertido de que no lo va a hacer sola: «Voy a trabajar como me ha enseñado siempre mi profesión, codo con codo», ha comentado.

La misión será, ha recalcado, «poner nuestro Sistema Nacional de Salud en el centro» y ha señalado que es un orgullo para ella decir por primera vez como ministra las palabras que tantas veces ha repetido tantas veces: «Viva la sanidad pública».

También ha destacado como sus grandes retos la salud mental, la atención primaria, la universalidad y cuidar de profesionales y pacientes, además de atender siempre el criterio de la ciencia.

La ministra de Sanidad ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la confianza depositada en esta nueva etapa. También ha tenido palabras de reconocimiento para su predecesor en el cargo, José Miñones, ministro de Sanidad desde el 28 de marzo de 2023.

Además, García ha tenido un recuerdo para Ernest Lluch, su familia, compañeros y amigos en el vigésimo tercer aniversario de su asesinato. La ministra ha lanzado un mensaje a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio, a los profesionales, a los sindicatos, a las asociaciones y al sector en general, asegurando que su máxima prioridad es «trabajar escuchando».

También ha tenido un recuerdo específico para sus compañeros del Hospital Universitario 12 de Octubre.

«Este Ministerio va a tener un firme compromiso y espíritu de acuerdo social con todas las comunidades autónomas y sociedad civil en su conjunto. Soy la ministra de todos los españoles y españolas», ha recalcado tras asegurar que «si hay algo que nos une como país en estos tiempos delicados es nuestra sanidad pública y voy a trabajar con ahínco para llegar a grandes pactos urgentes y necesarios».

Uno de ellos será, ha dicho, un pacto de Estado por la Salud Mental, que va a ser una de las «piedras angulares» del Ministerio de Sanidad.

También el ámbito de la atención primaria, que es «el mayor emblema de nuestro sistema sanitario y el que mejor representa su espíritu de cohesión y de equidad, pero en los últimos años ha recibido demasiados embistes», ha recordado. «Es hora de resarcir la deuda con nuestra atención primaria sin más dilación», ha remarcado.

Además, ha afirmado que «es el momento de blindar la universalidad». «No hay nada más justo y más eficiente que tener una sanidad que atiende a todas las personas que viven en nuestro país. Aún no hemos logrado revertir del todo el daño que se hizo en 2012 a la sanidad universal, y es un compromiso de este gobierno lograrlo en esta legislatura», ha señalado Mónica García.

Para ello, ha hablado de incorporar prestaciones de salud visual, salud bucodental y de fisioterapia a la atención temprana para «recuperar la grandeza de nuestra sanidad» y «hacerla más grande para que la gente no tenga que echar la mano al bolsillo».

También ha insistido en la necesidad de crear un clima propicio para los cambios, a través de un planeta limpio, una sociedad que luche contra la desigualdad, mejores salarios y más tiempo para disfrutar de todo ello.

Y ha recordado de forma especial a los profesionales que trabajaron por proteger a la ciudadanía durante la pandemia por Covid-19.

«Hace 10 años intentaron secar las raíces de uno de los troncos más robustos de nuestro estado del bienestar. Nos decían que no era sostenible, como si sostener la vida no fuera la tarea más importante. Nos decían que no era rentable, como si los latidos cardiacos o la sinapsis neuronal tuvieran algo que ver con la rentabilidad. Nos dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, como si la ciencia y la medicina no hicieran justo eso, retar constantemente las posibilidades de supervivencia y calidad de vida», ha recordado.

Por eso, ha recalcado, el Ministerio tiene la misión «de poner nuestro sistema nacional de salud en el centro y en el centro del mismo a las personas, con el firme convencimiento de que el derecho a la salud es la mejor herramienta para construir vidas más buenas y más felices».

José Miñones, por su parte, tras felicitar a la nueva ministra y recordar también a Ernest Lluch, se ha despedido destacando la capacidad y talento que reúne la sanidad pública y ha destacado la responsabilidad y oportunidad única que ha supuesto ser ministro durante los últimos ocho meses.

Entre otras autoridades, han asistido al acto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.