Mañueco no cesará a García-Gallardo: «No está ni ha estado en mi cabeza»

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha confirmado que no piensa cesar al vicepresidente de su Gobierno, Juan García-Gallardo tras sus polémicas declaraciones sobre las nuevas medidas antiabortistas: “No. No, no, no, ese es un debate que, en estos momentos, ahora, no está en mi cabeza”, ha zanjado durante una entrevista en la Cope.

El presidente reconoce que han hecho «autocrítica» y revisión sobre la forma en la que han comunicado las medidas sanitarias «para trasladar mejor la gestión de Gobierno de la vida cotidiana de Castilla y León». Además, Mañueco ha asegurado que lo que pretendían era fomentar la natalidad en la comunidad autónoma, y ha considerado que la reacción del Gobierno corresponde a una «excesiva sobreactuación» que han querido utilizar como «arma electoral».

Mañueco denuncia que en el comunicado emitido por la Junta «en ningún momento» se hablaba de medidas «provida» y que las medidas «se han podido explicar mejor» .

Por otro lado, ha insistido en que el protocolo para las mujeres embarazadas que quieran abortar no va a cambiar: «No lo ha sido ni lo va a ser obligar ni a los profesionales ni a las mujeres a nada». Además, anuncia un ‘bono nacimiento’ que se presentará en los próximos días para mejorar las prestaciones.