Los costes del plan de recuperación ponen presión sobre el presupuesto de 2024

Los eurodiputados están «profundamente preocupados porque, si no se toman las medidas necesarias, es probable que el aumento de los costes de financiación del instrumento de recuperación europea limite gravemente el presupuesto de la UE para financiar las prioridades y políticas de la Unión y responder a las necesidades emergentes». Tipos de interés más altos de lo previsto en 2020 El marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 presupuestó 12 900 millones de euros a precios de 2018 (15 000 millones de euros a precios actuales) durante un período de siete años para cubrir los costes de endeudamiento del instrumento de recuperación. Esta cifra se basó en el supuesto de que las tasas de interés aumentarían gradualmente del 0,55% en 2021 al 1,15% en 2027, pero ahora ya superan el 3%. Si no se toman medidas, es probable que programas como Erasmus+, UEporlaSalud, el programa de ciudadanía, igualdad, derechos y valores, Europa Creativa y otros sufran recortes, advierte el Parlamento. Al tiempo, la alta inflación está reduciendo el valor real a largo plazo de todo el presupuesto de la UE, afirman los eurodiputados. Los recursos adicionales normalmente disponibles ya están agotados como resultado de las múltiples crisis, como la agresión rusa contra Ucrania y la pandemia del COVID-19. Sin una respuesta rápida y decisiva, será «casi imposible financiar nuevas iniciativas importantes, como la propuesta Ley de Chips, sin recortar programas o fondos esenciales ya existentes», subraya el texto. Urge una reforma de las finanzas de la UE Los eurodiputados piden una «revisión urgente y ambiciosa del MFP» con la «arquitectura y la financiación necesaria para gestionar los costes de reembolso del instrumento de recuperación de forma eficaz, y que preserve la financiación necesaria para programas y políticas», para asegurar que la UE puede enfrentar futuras necesidades y crisis. Dicho MFP revisado «debe estar en vigor antes del 1 de enero de 2024». Además, piden la introducción de nuevos recursos propios de acuerdo con la hoja de ruta legalmente vinculante, con el fin de «garantizar un nivel general seguro y suficiente de ingresos adicionales, incluso para cubrir los costes de endeudamiento del instrumento de recuperación». El texto fue aprobado por 434 votos contra 99, y 89 abstenciones. La Comisión debe presentar su proyecto de presupuesto anual para 2024 a finales de mayo. También planea proponer una revisión del MFP en junio, así como una iniciativa sobre nuevas fuentes de ingresos comunitarios en el segundo semestre de 2023. En 2021, la Comisión empezó a tomar fondos prestados en los mercados financieros para financiar el instrumento de recuperación «NextGenerationEU«. Al adoptar el MFP, el Parlamento, el Consejo y la Comisión acordaron que los gastos que cubrieran los costes de financiación de este plan no deberían reducir los programas y fondos de la UE. Según el artículo 311 del TFUE, «la Unión debe dotarse de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas». Al adoptar esta resolución, el Parlamento responde a las expectativas de los ciudadanos de reforzar su presupuesto mediante un sistema de «recursos propios», como se expresa en la propuesta 16 de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.