La justicia autoriza el toque de queda en Cataluña a 161 municipios

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha respaldado el toque de queda solicitado por la Generalitat para parar la propagación de la pandemia en la región. La medida se aplicará a los 161 municipios con mayor riesgo de contagio.

El confinamiento tendrá lugar entre la una y las 6 de la mañana, entrará en vigor el 23 de julio y estará vigente una semana, cuando se revisarán y actualizarán las listas de regiones afectadas. Los municipios afectados serán aquellos que tengan 5000 o más habitantes y una incidencia acumulada de 400 casos por 100.000 habitantes en 7 días.

El TSJC, además de avalar la medida, ha advertido de que de no frenarse los contagios la restricción podría prolongarse. Además, explican que esta decisión tomada por la Generalitat supone una «restricción» y no una «suspensión» de los derechos fundamentales, por lo que «mientras no opere» la sentencia del TC que tumba el estado de alarma, ellos avalarán las medidas.

«Toda vez que la movilidad abarca la franja horaria de 01.00 horas a 6.00 horas e incluye importantes excepciones y solo para aquellos municipios que, según los indicadores, se encuentran en un nivel de riesgo muy alto o alerta 4 y, entre ellos, los de mayor tamaño, puesto que a mayor población mayor interacción social, mayor movilidad, y mayor riesgo de transmisión», detalla la Fiscalía.