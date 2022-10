La histórica activista Carla Antonelli se marcha del PSOE por el retraso de la Ley Trans

Carla Anntonelli, exdiputada de la Asamblea de Madrid e histórica activista y política, ha anunciado que solicita su baja del Partido Socialista motivada por los retrasos en la tramitación de la puesta en marcha de la nueva Ley Trans: «Habrá personas que se preguntarán ¿por qué hoy y no cuando se inició este delirio y odio desatado en contra de los derechos de las personas trans hace ya dos años y medio? Y la respuesta es simple, porque hay gotas que colman los vasos llenos y a punto de rebosar», ha explicado en un comunicado.

Según ha informado, decide desvincularse de la formación por la «nueva maniobra de ampliar plazos de enmiendas hasta diciembre», y recalca que deja la militancia «con un inmenso y profundo dolor».

«Hoy he solicitado mi baja de la militancia en el PSOE. No en mi nombre. Pero, aun así, de lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista que va en vena, fui, soy y seré socialista, donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida», empezaba diciendo a través de su cuenta oficial de Twitter.

El plazo de enmiendas que acababa este martes ha sido ampliado por el PSOE por quinta vez en la Cámara Baja, a pesar de que la coalición había acordado su aprobación antes de finales de este año, por lo que Unidas Podemos ya ha mostrado su «preocupación» por el retraso de la tramitación. «Un gobierno progresista no puede retrasar los avances en derechos humanos», sentención Alejandra Jacinto, coportavoz estatal de la formación morada.

Anntonelli ha explicado que prefiere «ir por la calle y mirar de frente a mis compañeras/os/es trans que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado».