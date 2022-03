La flota gallega retoma la actividad pero exige bajada de precios y el desbloqueo del transporte

Después de tres días de parón la flota gallega ha vuelto a faenar este jueves, aunque recuerdan que siguen yendo a pérdidas y no les sale rentable por la escalada de los precios del gasoil. La huelga fue desconvocada el miércoles por la noche tras la reunión del sector con el ministro Luis Planas.

El ministerio se ha comprometido a ofrecer ayudas al sector y adelantar los apoyos del Fondo Europeo de Pesca. Además, han anunciado un paquete de medidas para limitar al máximo el impacto del coste del gasóleo en la cuenta de explotación de la flota pesquera.

«Soy consciente de que muchos buques están amarrados a puerto por falta de rentabilidad y esto es algo que no nos podemos permitir», ha reconocido Planas.

Sin embargo, parte del sector ha tomado la decisión de continuar amarrados hasta el próximo lunes, por lo que la vuelta a la actividad se hará de manera desigual. Por su parte, consideran que no tiene sentido salir a pescar hasta saber qué ocurrirá con el paro del transporte, ya que no podrán dar salida a su pesca si no se desconvoca.

Además, varios responsables han señalado que el paro se desconvoca pero solo de manera provisional, y advierten de que podrían volver a cesar la actividad si al concretar las ayudas que se pusieron encima de la mesa durante la reunión no se consideran suficientes.