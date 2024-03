La Fiscalía denuncia por fraude a la pareja de Ayuso, que asegura que «ahora tocaba el novio»

La Fiscalía ha denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha pedido su imputación por dos delitos de fraude fiscal.

«Ahora toca el novio, llevo sufriendo 5 años esto. Lo que hay ahora es una investigación de Hacienda. Cualquiera que ha sido autónomo y empresario sabe que hay inspecciones. Esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Yo sabía que estaba sufriendo una inspección de Hacienda. Aquí no ha habido tratas ni redes de nada. Me consta que de La Moncloa están llamando a los medios para pedir más madera. Esto era algo que me esperaba. Desde hace cinco años vivo algo similar. Primero fue mi padre, luego mi hermano, mi madre, mis primos, mi barrio, mi expediente académico, etc… «, ha asegurado Ayuso ante los medios.

Según adelantaba este martes elDiario.es Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, habría defraudado a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021, tal y como especifica la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, presentada el el pasado 5 de marzo.

El origen de esta denuncia sería un informe recibido de la Agencia Tributaria, que inició una investigación después de haber detectado un erriquecimiento señalable por parte del acusado durante la pandemia del Covid-19.

Entre los delitos que se le achacam a Alberto González está el de rebajar los beneficios que habían conseguido sus empresas.