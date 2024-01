Junts tumbará la ley de amnistía del PSOE si no aceptan sus enmiendas

Junts per Catalunya ha confirmado su decisión de no apoyar la ley de amnistía del Partido Socialista si no se aceptan las enmiendas al texto que propone su formación

La ley se somete este martes a la votación clave en el Congreso de los Diputados y podría ser aprobada a la espera solo de la aprobación en el Senado, pero Junts pude que se tengan en cuenta sus propuestas que tienen como objetivo incluir en la ley los delitos calificados como terrorismo o traición.

El texto del partido explica que “Junts siempre ha defendido que la amnistía debe incluir a todo el mundo y debe ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos sobre todo vista la deriva de varios estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera”.

En cualquier caso, la formación liderada por Míriam Nogueras aclara que seguirán negociando.

En caso de que reciba el voto negativo la norma vuelve a la comisión de Justicia donde comienza de nuevo un trámite de un mes, aproximadamente.