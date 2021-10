García-Page considera «un insulto» que los «herederos de la banda terrorista puedan plantear un intercambio de presos por dinero”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha presentado hoy la marca ‘Campo y Alma’ de productos agroalimentarios de la región, se ha mostrado contundente al manifestar que “no voy a caer en la dialéctica de los pasamontañas y personalmente me ofende, me resulta un insulto a la dignidad de las familias y a la moral de un país, que hoy los perdedores de la banda terrorista puedan estar planteando un intercambio de presos por dinero. Es inmoral y solo ese comentario explica cómo pudieron convivir con la violencia”, ha lamentado.

El mandatario regional hacía estas declaraciones desde el recinto de IFEMA, en Madrid, que estos días acoge la 34 edición del Salón Gourmets, en el que el Gobierno autonómico ha presentado la marca ‘Campo y Alma’ que distingue los productos agroalimentarios que se produzcan, elaboren o transformen en el territorio de Castilla-La Mancha y que estén acogidos a una de las 28 DOP (Denominación de Origen Protegida) o siete IGP (Indicación Geográfica Protegida) de la región.

En este contexto, García-Page ha considerado que hoy se dan tres motivos para la celebración: la presentación de este nuevo instrumento que avala la calidad y garantía de productos agroalimentarios de origen castellano-manchego; la vuelta al uso para el que fue creado IFEMA, un pabellón de Ferias y Congresos, que “acogió camillas, muchos enfermos y trabajadores de verde y blanco en plena pandemia”, y en tercer lugar “celebramos” diez años sin el terrorismo de ETA.

“Fue una derrota, no un abandono de las armas”

“Hay enemigos invisibles como la Covid-19 y hay encapuchados”, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha al reiterar que “hoy celebramos el fin de los pasamontañas”. Así mismo ha manifestado que “haríamos un flaco favor a quienes tienen su esperanza puesta en reescribir la memoria y no debemos permitirlo”.

En este sentido, ha añadido que “hoy no se celebra que abandonaran la lucha armada, sino que no tuvieron más remedio que hacerlo porque perdieron, no fue un acto de voluntad, sino de derrota”. García-Page ha considerado que este éxito fue gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad, que “tuvo gallardía y coraje, determinación para apoyar a sus cuerpos y fuerzas de seguridad y dio pasos para que no hubiera resquicios de ambigüedad”. Así, se ha mostrado convencido de que “ha sido una victoria larga y muy evidente que no puede hacernos confundirnos”.

“No voy a aceptar que se cambie la propaganda de unos asesinos por la de sus herederos”, ha apuntado un contundente García-Page, alegando que se debe recordar a las víctimas, así como el día que se hizo oficial la efeméride que hoy se celebra. “Un triunfo que -ha dicho- nadie salió a reivindicar porque es de todos, porque los grandes éxitos de este país se han conseguido desde la unidad”, ha matizado.

“Echo de menos, después de diez años, un reconocimiento de derrota y de perdón, eso no lo va a arreglar todo, pero sí que nos hará colectivamente celebrar algo que, a pequeña escala, celebramos hoy aquí, la suma”, ha manifestado.

Una marca para navegar por la globalización

En otro orden de cosas, centrado en la presentación de ‘Campo y Alma’, el presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido que los alimentos de ‘Calidad Diferenciada’ de la región, acogidos a un total de 35 etiquetas, “es mejor que vayan en contenedores colectivos para navegar por la globalización, aunque luego cada uno reconozca su imagen y su propio producto”.

Tal es el respaldo que el Ejecutivo que preside García-Page da a la industria agroalimentaria de la Comunidad Autónoma, que el presidente ha manifestado que en la próxima edición de FITUR 2022, que se celebra en enero también en IFEMA, Castilla-La Mancha levantará su stand bajo la bandera su gastronomía como muestra de su identidad e importante polo de atracción turística.

“La identidad no se puede utilizar como un elemento de exclusión, ese no es el futuro”, ha argumentado García-Page, que se ha mostrado convencido de que la marca ‘Campo y Alma’ servirá para enorgullecer a las grandes etiquetas que ya existen en la región y beneficiará a la economía castellano-manchega.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, representantes de distintas DOP e IGP de la región, y chefs de reconocido prestigio de Castilla-La Mancha, entre ellos el embajador de la marca, el talaverano Carlos Maldonado.