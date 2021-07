Galicia se convierte en la primera comunidad en pedir PCR negativa o certificado de vacunación para acceder al ocio nocturno

A partir del próximo martes entra en vigor la nueva medida adoptada en Galicia para tratar de poner freno a la rápida propagación de la pandemia en las últimas semanas en la región. Los ciudadanos que quieran acceder al ocio nocturno deberán presentar una PCR negativa o un certificado de vacunación.

Además, el Gobierno gallego ha anunciado que limita a 10 personas el máximo de no convivientes que pueden juntarse en una terraza. En cuanto al horario en pubs y discotecas se mantiene estable y deberán cerrar a las tres de la mañana. Parques, playas y lugares de concentración de jóvenes serán precintados por ser «un foco de contagio» cuando se producen botellones por la noche.

Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, ha explicado que la medida no entrará en vigor hasta la semana que viene, por lo que este fin de semana solo deberán atenerse a esta restricción las zonas con nivel de incidencia medio (Culleredo, Porto do Son, Carballiño, Sarria, A Pobra do Caramiñal, Marín, Pontevedra, Redondela, Vigo, Caldas de Reis, Salceda de Caselas y Boiro). Las localidades que se encuentran en riesgo alto ya no permiten la apertura del ocio nocturno.

Además, Núñez Feijóo ha asegurado que desde la Xunta ofrecerá cribados gratuitos e invita a los jóvenes a participar, ya que, recuerda, son «la población más vulnerable en este momento».