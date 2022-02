Feijóo exige a Casado decisiones urgentes: ‘No serán fáciles’

El presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alberto Núéz Feijoo, se ha pronunciado respecto a la guerra abierta en el Partido Popular y ha pedido a Pablo Casado que tome «decisiones urgentes». «Es imprescindible hacerlo. No serán fáciles, serán complejas, pero deben ser urgentes», ha sentenciado durante un acto en Orense.

Según Feijoo el PP se encuentra en una “situación de colapso”. Además, ha explicado que ha mantenido una conversación telefónica con Casado en el que le ha dejado claro cuál es su postura: «Él sabe lo que pienso y le corresponde tomar esa última decisión y asumir su responsabilidad”.

«Tenemos la obligación de no crearle más problemas a España», ha reclamado el barón gallego, que también ha dejado claro que la crisis no está zanjada. “Tenemos un problema y no es menor», ha lamentado durante su intervención. Alberto Núéz Feijoo ha pedido a su partido que encuentro la solución y ha reivindicado la formación como la única alternativa posible de «centro derecha».

Sin embargo, el dirigente regional no ha querido revelar cuál es su postura y tampoco se ha referido directamente al asunto de la comisión del hermano de Isabel Díaz Ayuso. «Yo mi opinión no la voy a decir; si él la quiere revelar, que lo haga», ha zanjado.