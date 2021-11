Extremadura no ve útil el pasaporte covid por su alto nivel de vacunados y no lo pedirá en Navidades

José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, ha explicado que no encuentra útil la propuesta de las comunidades autónomas de solicitar el pasaporte covid para acceder a establecimientos, ya que en su región el porcentaje de vacunados es ya del 93%.

Vergeles ha hecho estas declaraciones durante la III Jornada Autonómica de Salud Mental de Extremadura en Mérida y ha recordado que los extremeños que quedarían fuera del acceso a algunos puntos de ocio sería menor al 10% de los ciudadanos.

Además, el vicepresidente ha asegurado que no exigirá el pasaporte covid en bares, cotillones, cines ni teatros «porque hay que tener un paraguas legal», pero añade que sí entiende la propuesta por parte de otras comunidades, aunque en Extremadura eso no ofrecería «resultados tangibles», ya que el porcentaje de vacunados es tan alto que no se evitarían las aglomeraciones.

Vergeles ha planteado «si no va a ser mejor que se exija en los sitios que se tenga la mascarilla el máximo tiempo puesta en lugar del pasaporte covid», ya que la vacuna no evita los contagios, si no los casos más graves, y lo más efectivo es la protección bucal.

«La vacunación reduce los casos graves de coronavirus y los fallecimientos, pero no evita infectarse», ha sentenciado.