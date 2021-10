El PP no permitirá aplicar la Ley de Vivienda en las comunidades donde gobierna

El líder del Partido Popular Pablo Casado, ha advertido de que la formación recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Vivienda. Además, ha asegurado que la nueva norma no se va a aplicar en las comunidades donde ellos estén gobernando. «No se va a aplicar», ha sentenciado, para añadir que «es insólito», durante una entrevista en Telecinco.

Así, el PP ha confirmado que presentará un recurso de inconstitucionalidad tras conocer uno de los puntos clave de la nueva ley, de la que aún no han trascendido demasiados detalles: la intervención de los precios máximos de alquiler de los grandes tenedores, es decir, propietarios de 10 o más pisos para arrendar.

Casado ha asegurado durante su intervención que «si tú tienes un piso con una hipoteca porque has ahorrado durante toda la vida para dejárselo a tus hijos no puede ser que el Gobierno te diga a qué precio lo puedes alquilar», a pesar de que la ley no será aplicable a los pequeños propietarios, sino a personas jurídicas que acumulen una decena de pisos y en zonas tensionadas donde los precios se han disparado en los últimos años.

La ley no se aplicará en los ayuntamientos ni comunidades del PP «ni en la parte en la que dice en cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de, si lo tienes vacío, te puede subir el IBI un 150%», ha insistido Casado.