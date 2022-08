El PP de Casado desmiente a Feijóo y asegura que conocía el acuerdo con el Gobierno para renovar el Poder Judicial

Alberto Núñez Feijóo, actual líder del Partido Popular, aseguró este jueves que «desconocía» el acuerdo firmado por la anterior dirección del partido con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Así, se desvinculaba del pacto y reiteraba que «nadie» le había informado de ello. “Cuando me reuní con el señor Casado no me habló de ningún acuerdo ni me dio ningún documento”, zanjaba.

Ahora, el PP de Casado ha desmentido a Feijóo y aseguran que los responsables informaron debidamente al líder de la formación en el traspaso de poderes. El vicesecretario de Comunicación en el Gobierno de Casado, Pablo Montesinos, ha asegurado a TVE que «hubo comunicación». “A mí me consta que hubo comunicación entre los anteriores responsables de la materia y los nuevos. Y la portavoz parlamentaria no ha cambiado. Esa interlocución sí se produjo en todas las materias, otra cosa es que se quisiera empezar de cero la negociación”, añadía en La Sexta.

El acuerdo al que se hace referencia se firmó en octubre de 2021 e intervinieron el secretario general del PP en ese momento, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En el pacto se comprometían a una propuesta de reforma que permitiera renovar el Tribunal Constitucional (TC). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó la existencia del documento después de que el diario El País lo hiciera público.

Desde la actual dirección del PP insisten que “en ningún comité de dirección se habló de ningún documento ni de ninguna cuestión firmada entre el ministro y el ex secretario general del partido”. Por su parte la anterior dirección desmiente a Alberto Núñez Feijóo.