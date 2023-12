El PE propone regular el sistema de cabezas de lista ante las elecciones de 2024

En un informe aprobado el martes con 545 votos a favor, 12 en contra y 61 abstenciones, los eurodiputados advierten de la naturaleza adictiva de los juegos en línea, las redes sociales, los servicios de emisión en continuo de películas, series o música, y los mercados y tiendas en línea, que explotan las vulnerabilidades de los usuarios para captar su atención, mantenerlos conectados el máximo tiempo posible y monetizar sus datos. El Parlamento pide mejorar la protección de los consumidores mediante el uso de alternativas de recomendación más seguras, incluso si estas son menos rentables para las plataformas. Legislación europea para afrontar el problema El pleno insta a la Comisión a abordar las lagunas legales y presentar propuestas legislativas contra el diseño adictivo. En caso de no hacerlo, el PE debería utilizar su derecho a la iniciativa legislativa. Los eurodiputados quieren una evaluación exhaustiva de la situación y que se prohíban ciertas características de diseño nocivas, que no están cubiertas por la directiva sobre prácticas comerciales desleales, como el deslizamiento ilimitado, el inicio automático de los juegos por defecto y las notificaciones en tiempo real constantes. El Parlamento hace hincapié en la falta de transparencia sobre el funcionamiento de las interfaces de los servicios en línea, que complica la experiencia de uso de los consumidores y dificulta la aplicación de las reglas a las autoridades. Por eso, insiste en que las compañías deben estar obligadas a desarrollar productos y servicios digitales éticos «por defecto», sin patrones opacos ni diseño engañoso o adictivo. Para mitigar la naturaleza adictiva de las plataformas y proteger a los consumidores, la Comisión debe proponer un «derecho digital a no ser molestado». Los eurodiputados también plantean divulgar una lista de buenas prácticas, como «pensar antes de compartir», desactivar todas las notificaciones por defecto, unas recomendaciones en línea más neutras, como las basadas en el orden cronológico, la elección de aplicaciones en escala de grises, el bloqueo automático del servicio tras un tiempo de uso predeterminado, y los resúmenes semanales del tiempo total de pantalla, entre otros. Efectos sobre la salud mental El texto reconoce que las redes sociales tienen efectos positivos en la sociedad, pero los eurodiputados destacan también que el diseño adictivo tiene consecuencias en la salud física y psicológica, y puede provocar también daños materiales a los consumidores. Advierten, entre otros riesgos, de la pérdida de concentración, el estrés, la depresión y la menor actividad física. Les preocupa en especial el impacto sobre la salud de los menores y piden más investigación sobre los riesgos vinculados al uso de servicios digitales. Kim Van Sparrentak (Verdes/ALE, Países Bajos) dijo: «No hoy autodisciplina que pueda vencer frente a los trucos de las grandes tecnológicas, impulsadas por ejércitos de diseñadores y psicólogos para mantenerte pegado a la pantalla. Si no actuamos ahora, esto tendrá un impacto en la salud mental y el desarrollo del cerebro de las generaciones venideras. Hoy, el Parlamento Europeo envía una señal contundente: la UE tiene que ser la primera del mundo en abordar el diseño adictivo de los servicios en línea» La Comisión Europea está estudiando la necesidad de actualizar varias leyes sobre protección de los consumidores para garantizar la protección también en el entorno digital. Está previsto que haya propuestas en 2024. El informe del PE es su contribución a este análisis. El uso problemático de internet se vincula a síntomas de enfermedad mental, como depresión, baja autoestima, ansiedad, falta de sueño y comportamiento obsesivo-compulsivo, y son los niños y jóvenes los más vulnerables. Las personas de entre dieciséis y veinticuatro años pasan una media de más de siete horas al día en internet y uno de cada cuatro niños y jóvenes exhibe un uso problemático o disfuncional de los teléfonos inteligentes, es decir, patrones de comportamiento que reflejan una adicción.