El PE pide un tribunal especial para juzgar los crímenes de Rusia en Ucrania

El Parlamento considera que las atrocidades cometidas por Rusia en Bucha, Irpin y muchas otras ciudades ucranianas muestran la brutalidad de la guerra y subrayan la importancia de una acción internacional coordinada para llevar a los responsables ante la justicia y juzgarlos en base a la legalidad internacional. Los eurodiputados instan a la UE, en estrecha cooperación con Ucrania y la comunidad internacional, a impulsar la creación de un tribunal especial internacional para enjuiciar a jerarcas políticos y militares rusos y sus aliados. El establecimiento de un tribunal serviría, según el pleno, para cubrir un vacío en la justicia penal internacional y complementaría los esfuerzos de investigación del Tribunal Penal Internacional, que ahora mismo no puede buscar evidencias del crimen de agresión en el caso de Ucrania. Las cúpulas política y militar de Rusia y Bielorrusia, bajo sospecha La composición y métodos de funcionamiento del tribunal deberán definirse, pero los eurodiputados señalan que deberá tener capacidad de investigar no sólo al presidente Putin y a los mandos políticos y militares rusos, sino también a Aliaksandr Lukashenka y el resto de la cúpula bielorrusa. También enfatizan que la UE debe empezar su trabajo preparatorio para el tribunal de inmediato y concentrarse en dichos preparativos en cooperación con Ucrania. Las autoridades ucranianas e internacionales deben recibir apoyo para recabar y poner a buen recaudo las pruebas para su utilización futura. La Cámara confía en que el establecimiento de un tribunal especial enviaría una señal clara a la sociedad rusa y a la comunidad internacional de que el presidente Putin y el liderazgo ruso en el sentido más amplio pueden acabar condenados por el crimen de agresión contra Ucrania. Los eurodiputados recalcan que ya no es posible que la Federación Rusa bajo el mando de Putin vuelva a mantener una situación de normalidad en las relaciones con Occidente. El texto fue aprobado con 472 votos a favor, 19 en contra y 33 abstenciones.