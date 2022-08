El Gobierno aprueba la ley de salud sexual y reproductiva que regula la objeción de conciencia

El Consejo de Ministros aprueba este martes la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, más conocida como ley del aborto, que ampliará el derecho a la interrupción del embarazo y regulará algunos aspectos de la objeción de conciencia: «Hace compatible el derecho de objeción con el de la interrupción del embarazo», ha destacado Irene Montero, ministra de Igualdad.

Entre los puntos más relevantes de la nueva ley, destaca la ampliación del derecho al aborto de las menores de 16 y 17 años sin necesidad del permiso paterno, y la garantía de interrupción del embarazo en el servicio público de salud. Según ha asegurado Irene Montero, se trata de una ley «complementaria» a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual y es una ley orgánica que modifica a la vigente hasta ahora. La idea es que sea tramitada con carácter de urgencia para estar aprobada antes del final de la legislatura.

“El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es parte del derecho a la salud y la puerta de entrada para el ejercicio de otros muchos derechos y de la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida”, ha destacado Montero, que ha querido añadir que estos derechos “son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país”.

La ley se presentó por primera vez en el Consejo de Ministros en mayo, y desde entonces se han recopilado los informes de diferentes órganos consultivos pertinentes, aunque no todos han llegado a tiempo y el texto llega al Congreso sin los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal. Por su parte, la ministra ha lamentado que el organismo «no hace su trabajo y no cumple con los plazos establecidos para emitir informes». La norma puede sufrir cambios en Congreso y del Senado y se prevé que no reciba el apoyo de la derecha.