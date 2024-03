El Congreso aprueba la ley de amnistía en la segunda votación

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de amnistía en la segunda votación. Ahora será remitida al Senado, donde la mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular utilizará los mecanismos a su alcance para retrasarla lo máximo posible.

La ley de amnistía ha sido aprobada con 178 votos a favor y 172 en contra. No ha habido ninguna abstención. El texto incluye las enmiendas propuestas y acordadas por el PSOE, ERC y Junts hace una semana en la comisión de Justicia.

“No subestimen la inteligencia de los españoles, no vengan con convivencia porque la amnistía aplasta derechos, no vengan con justicia porque quieren sortearla, no vengan con democracia porque liquidan la separación de poderes, no vengan con igualdad porque la liquidan con prebendas; no vengan con reconciliación porque la amnistía divide a Cataluña y España en dos”, ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al Gobierno de ceder a los independentistas.

Por su parte, el diputado de Junts, Josep María Cervera, considera durante su intervención que se trata de «una ley que no deja a ningún independentista fuera, de aplicación inmediata, que adapta a legislación europea sobre malversación y terrorismo, ajustada a derecho y preparada para el recorrido y el encaje europeo, porque incorpora recomendaciones de Comisión de Venecia”.

La aprobación del Congreso ha llegado solo unas horas después de que se convoquen elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo.