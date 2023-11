Dimite António Costa, primer ministro portugués, investigado por corrupción

«Tengo entendido que la dignidad no es compatible con ninguna sospecha. La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad por eso, obviamente, he presentado mi dimisión». Así lo ha anunciado este lunes ante los medios el, hasta ahora, primer ministro portugués, Antonio Costa.

La dimisión llega tras conocerse que costa ha sido involucrado en una investigación por prevaricación y corrupción en el sector del litio y el hidrógeno verde. Por el momento no ha sido acusado.

«Cierro una etapa con la conciencia limpia», ha asegurado, además de manifestar su intención de colaborar con la justicia en lo que sea requerido. Sin embargo, Costa no ha escondido ante los medios que para él ha sido una «sorpresa» la noticia de la Fiscalía.

«La última cosa que voy a hacer es condicionar al señor presidente de la república», ha asegurado, pidiendo a los ciudadanos que tengan total «confianza».

Por su parte, el presidente Rebelo de Sousa ha convocado a los partidos con representación parlamentaria el miércoles, así como un Consejo de Estado.