Cospedal comparece en la comisión ‘Kitchen’ y se niega a declarar

La ex secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, vuelve a comparecer ante la comisión de investigación del Congreso para la operación ‘Kitchen’ referida al espionaje a Bárcenas. La ex número dos, se ha acogido a su derecho a no responder a los grupos parlamentarios y no ha querido declarar, pidiendo la palabra solo en dos ocasiones.

Este caso sigue abierto, a pesar de que el juez la exculpó, porque tanto PSOE, como Unidas Podemo y la Fiscalía anticorrupción recurrieron la decisión. Cospedal se ha amparado en su derecho a no declarar basándose en el recurso de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional contra el archivo de su causa.

Este recurso, podría suponer una nueva imputación tanto para ella como para su marido Ignacio López del Hierro, aunque la sala segunda de la Audiencia Nacional aún no ha tomado una decisión al respecto.

Esta comisión está investigando una trama parapolicial que se dedicaba a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, para robar documentación. Mariano Rajoy comparecerá el próximo lunes.