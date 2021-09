CCOO impugna la orden de Educación en Madrid que anula cualquier medida de distanciamiento

Según las Instrucciones de las viceconsejeras de 23 de junio de 2021 sobre la organización de los centros en el contexto del COVID-19, este curso se inicia en el “Escenario de presencialidad I”, que supone que todas las etapas y enseñanzas deben impartir sus clases con presencialidad total, pero manteniendo una distancia mínima interpersonal de 1,2 metros en la ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, además de otras medidas (mascarillas, ventilación, etc.). «Esta distancia es ya la mínima de la mínima a que obligan los acuerdos alcanzados en el marco estatal en materia sanitaria», ha denunciado CCOO.

El sindicato ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la orden publicada por la consejería de Educación madrileña para abordar la vuelta a los centros escolares en la capital.

María Eugenia Alcántara Miralles, secretaria de política social e igualdad de la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, ha explicado este lunes que lo que piden son medidas cautelarísimas para que se respete la distancia interpersonal de 1,2 metros entre los alumnos.

Los directores y directoras de los institutos públicos se pusieron en contacto con la Consejería exponiendo que no es posible en muchos casos mantener esa distancia sin reducir las ratio, y desde se denunció el jueves 2 de septiembre, según ha explicado CCOO en un comunicado. “Es inaudito”, explica la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, «que sabiendo que estas medidas funcionan, porque fueron las medidas que mantuvieron las aulas seguras el curso pasado, el Gobierno de Díaz Ayuso se las salte a la primera de cambio», asevera.

“Lo han dicho 70 centros, que han mandado escritos a la Administración, diciendo que si no aumentan los recursos no puede haber distancia de seguridad”, continua Galvín, “pero el consejero no ha respondido. Se ha negado a entablar un diálogo con esos centros. Este gobierno condena a los centros a clases masificadas y a tener que depender de medidas de ventilación que ya mostraron muchas limitaciones el curso pasado, también por falta de recursos como medidores y filtros».

El sindicato, con la petición de esta medida cautelarísima, pretende que el TSJM, in extremis, y justo antes de que se inicie el curso, obligue a la Consejería de Educación a reducir las ratio en ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y se contrate al profesorado necesario para ello.