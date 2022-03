Casado ante la Junta Directiva Nacional: «Siento la reacción que he tenido que sufrir»

Pablo Casado ha comparecido este martes ante la cúpula del Partido Popular en la Junta Directiva Nacional y rompe su silencio tras la polémica de espionaje al hermano de Ayuso y corrupción por por la que se vio salpicado: «Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración», ha asegurado.

El todavía presidente del PP ha lamentado ante sus compañeros de partido «todo aquello que haya hecho mal», pero ha insistido: «Siento la reacción que he tenido que sufrir, inédita, que siento que no merezco y que no merecería ninguno de vosotros».

La Junta Directiva Nacional ha reunido a 400 dirigentes del Partido Popular, donde arrancarán las acciones para relevar a Pablo Casado de su cargo. Él mismo ha querido confirmar en esta intervención, la primera desde el pasado miércoles en la sesión del control al Gobierno, que apoyará la candidatura de Núñez Feijóo como nuevo líder de la formación.