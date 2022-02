Ayuso reconoce ahora un cobro de 55.850 euros de su hermano para comprar mascarillas, pero evita explicar otras tres transacciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido un comunicado en el que por primera vez detalla parte de los pagos que recibió su hermano de la empresa contratada por un millón y medio de euros para la compra de mascarillas.

«La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas», así explica la líder regional el total de 55.850 euros que cobró su hermano durante la pandemia y por la que se ha desatado la guerra en el Partido Popular.

La presidenta ha insistido en que el pago a su hermano se trata de «una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación», y también ha reconocido que envió 4 facturas durante el año 2020, sin embargo ha eludido aclarar y dar detalles sobre los otros tres pagos. «Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad. Espero que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad», asegura.

Además, Ayuso insiste en que no supone un conflicto de intereses el hecho de que el contrato en el que participaba su hermano y por el que recibió el pago, pasara por su Consejo de Gobierno, tal y como ha explicado Pablo Casado en una entrevista.

«Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella. Quizá haya sido un error. Pero me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido», reza el comunicado de Ayuso.