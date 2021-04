Ayuso dice al PSOE que «si no quieren que esté Vox» la apoyen en las elecciones

«Si es verdad que no quieren que esté Vox que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado», así se dirigía al PSOE la candidata popular durante una entrevista en RNE, aunque a la vez ha manifestado que «con el desastre, insisto, no pacto, y eso es lo que está siendo el PSOE: un auténtico desastre y una calamidad».

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ha rechazado contundentemente los «cordones sanitarios», haciendo referencia al partido de extrema de derecha, y ha recordado que solo podría acordar la bajada de impuestos con ellos.

Durante la misma entrevista Ayuso ha insistido en su gestión junto a Ciudadanos y Vox y ha asegurado que respecto a Madrid «no hay ningún problema». Además, la líder regional insiste en afirmar que el PSOE se favorece del «entorno político de ETA y en los independentistas».

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso cree que el partido de Gabilondo está utilizando a Vox para 2intentar desgastar» al PP: «la obsesión no puede ser el partido minoritario. La obsesión es que al partido mayoritario hay que intentar desgastarlo con estas supuestas alianza», ha sentenciado.