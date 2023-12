Abascal: «El pueblo querrá colgar de los pies» a Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hecho unas polémicas declaraciones en Argentina en las que ha asegurado que «habrá un momento que el pueblo querrá colgar de los pies» a Pedro Sánchez.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado las palabras de Abascal: «Son lamentables». Sin embargo, también asegura que se trata de «intento de victimización del PSOE» en una «polémica artificialmente ampliada».

En las polémicas declaraciones, Abascal ha asegurado ante la prensa que «Pedro Sánchez no es astuto y hábil como la gente piensa -dice Abascal-. Un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados y que tienen escrúpulos porque nos ponemos límites. Yo tengo unos límites morales».

Desde el Partido Socialista, Maria Jesús Montero ha reaccionado a través de sus redes sociales lamentando que «Estas declaraciones son indignas. Estamos ante una grave incitación al odio y algún día lamentaremos un daño irreparable. ¿Feijóo tiene algo que decir? ¿No es suficiente para echarlos de los gobiernos que comparten? Exigimos condena inmediata».

Esta línea es la que han seguido otros miembros de la formación, mientras que el propio Pedro Sánchez, pide a Feijóo repensar sus alianzas con Vox.