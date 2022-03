Un residente de Carrolton – Texas reclama 1 millón de dólares en un Scratch Ticket

Imagen | DepositPhotos

Recientemente en los Estados Unidos, un residente de Carrolton logró obtener el premio gordo en un Scratch Ticket, también conocido como ticket de raspado. Sin embargo, el ganador continúa manteniéndose anónimo, pese a que la cantidad ya fue dispensada a dicho ganador.

Los boletos de lotería, tanto los boletos en línea como los boletos físicos, en muchas ocasiones no dan ganadores debido a que el número ganador no fue comprado por nadie o los ganadores no lo han retirado. Esto permite que los premios en las loterías se hagan mucho más grandes con el paso del tiempo.

En esta ocasión, el número ganador de la Lotería de Texas sí reclamó dicho premio, el cual se había venido acumulando durante bastante tiempo hasta alcanzar la cifra de 1 millón de dólares. El usuario ganador prefirió permanecer en el anonimato luego de reclamar su premio.

Según lo reportado por el portal de noticias oficial de la Lotería de Texas, el ticket pertenecía a la serie $1.000.000 Extreme Cash que emitió $128 millones de dólares en premios.

¿Cómo funciona un Scratch Ticket y qué posibilidades hay de ganar?

Los Scratch Tickets son una modalidad de loterías que sigue un formato muy parecido a las tragamonedas jackpot de los casinos. Para ganar debes raspar una tarjeta, bien sea digital o física y dependiendo que aparezca en los resultados y su coincidencia o no con el tuyo, podrás ganar o perder.

De cualquier forma, el premio variará dependiendo del número de tickets emitidos, las pruebas y la distribución de los mismos, bien sea de forma digital o en tiendas físicas autorizadas. Por otro lado, las posibilidades de ganar o perder variarán dependiendo del número de premios que anuncien y el número de tickets que se vendan en un día. Segun el comunicado de prensa de la Lotería de Texas, las probabilidades general de ganar en el juego son de 1 entre 3.53.

Al igual que los Jackpots, los Scratch Ticket suelen acumular un premio gordo si no aparecen ganadores, tal como lo hacen otros tipos de loterías.

La Loteria de Texas repartió el 66.3% de sus ganancias en 2021

Durante el año 2021, la Lotería de Texas reportó ganancias aproximadas de 8.3 billones de dólares, de los cuales repartió alrededor de 5 billones de dólares, según los reportes de ingresos publicados en la propia web de la lotería. Un dato muy interesante acerca de este dato, es que los Scratch Tickets (tickets raspables) representaron un 81.6% de las ganancias durante el año fiscal 2021, lo que quiere decir que, solo con este tipo de torneos lograron obtener ganancias de más de 6.6 billones de dólares.

El negocio de las loterías en los Estados Unidos es uno de los más grandes de América y beneficia no únicamente a la empresa que las organiza, sino que también soporta a los veteranos, a los estudiantes y a otros grupos poblacionales en diferentes partes del país, en particular en Texas, uno de los estados donde más jugadores de lotería existen actualmente y en el que las ganancias se suelen repartir entre distintas causas benéficas.