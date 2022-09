Taxis de toda Europa marchan hacia Bruselas para protestar el jueves «contra el loby» de las VTC y la situación del sector

Se trata de la respuesta del sector a nivel europeo a la actuación de las instituciones europeas ante la situación del sector y en relación al caso de “los papeles de Uber”, en el que se probaron diversas ilegalidades de esta empresa para abrir nuevos mercados. Una comitiva de cerca de 50 taxis partirá hacia Bruselas este martes, 6 de septiembre para participar en las movilizaciones junto a taxistas de otros 28 países europeos.

Taxis de toda Europa se van a manifestar el próximo jueves, 8 de septiembre, en Bruselas para visibilizar la situación del sector y poner en evidencia la actuación de la Unión Europea frente al lobby de las VTC.

En concreto, la marcha partirá sobre las 12:30 horas desde la estación norte de Bruselas hasta la plaza Schuman, donde diversos grupos políticos, entre los que se encuentran los partidos verdes de la Unión Europea, se unirán a la protesta. Además, esta previsto que la comisaria europea de Transportes, Adina Välean, reciba a los taxistas en el marco de los actos previstos para la jornada.

Entre los motivos de la marcha están la reciente aparición de “los papeles de Uber”, el caso mediático en el que se destaparon fórmulas de evasión de la ley por parte de esta empresa de servicios de VTC a la hora de entrar en los países de distintos mercados europeos. Y es que, a juicio del presidente de la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI), Julio Sanz, “esta investigación puso en evidencia como las altas esferas de la Unión Europea se plegaron a los intereses de multinacionales que no tributan aquí, que no tienen obligaciones legales y que desde luego no garantizan la seguridad de los usuarios”.

En total, acudirán cerca de 50 taxis desde España para “mostrar la indignación del sector del taxi en nuestro país y sumar fuerza con el colectivo de taxistas de otros países que por primera vez se unen de forma unánime para buscar respaldo en la Unión Europea y evidenciar la situación del sector”, ha subrayado Sanz.

Junto a los taxistas españoles que se suman a la protesta y que partirán hacia Bruselas este martes, 6 de septiembre, se manifestarán representantes del sector de hasta 28 países distintos, incluyendo también algunos no pertenecientes a la UE, como Reino Unido, desde donde también acudirán numerosos taxis.