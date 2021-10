Papeles de Pandora: El Parlamento exige investigar a fondo las irregularidades destapadas cometidas en jurisdicciones de la UE

• La Comisión debe tomar medidas legales contra los Estados miembros que no apliquen la legislación de la UE • La lista negra europea de paraísos fiscales no cumple con su cometido • Llamamiento a regular los regímenes de acceso a la ciudadanía o residencia a cambio de inversiones El Parlamento exigió el jueves investigar a fondo las irregularidades destapadas por los papeles de Pandora cometidas en jurisdicciones de la UE

En una resolución aprobada con 578 votos a favor, 28 en contra y 79 abstenciones, los eurodiputados indican qué medidas debe adoptar la UE con mayor urgencia para colmar las lagunas que permiten la evasión y elusión fiscales y el blanqueo de capitales a gran escala. También piden a la Comisión que tome medidas legales contra aquellos Estados miembros que no apliquen convenientemente la legislación en vigor. Los eurodiputados centran sus críticas en los jefes de Gobierno y ministros europeos (en ejercicio o retirados del cargo) citados en los papeles de Pandora. El Parlamento deja constancia en la resolución de la indignación expresada por los eurodiputados en el debate celebrado en el pleno el 6 de octubre, sólo dos días después de la publicación de las primeras revelaciones de los papeles de Pandora. Llegaremos hasta el fondo El texto incluye un llamamiento a las autoridades de la UE para que investiguen a fondo toda irregularidad desvelada en los papeles de Pandora cometida en su jurisdicción, así como a todos los particulares cuyos nombres aparezcan en ellos. Los eurodiputados piden a la Comisión que estudie los documentos para establecer si es necesaria nueva legislación y si hay que tomar medidas legales contra algún Estado miembro. Según el Parlamento, la Fiscalía Europea debe también evaluar si le corresponde poner en marcha investigaciones concretas a la luz de las revelaciones. Los eurodiputados condenan en particular la actuación de las siguientes figuras políticas de la UE cuyos nombres figuran en los papeles de Pandora: Andrej Babiš, primer ministro checo, Nicos Anastasiades, presidente de Chipre, Wopke Hoekstra, ministro de Hacienda de Países Bajos, Tony Blair, ex primer ministro británico, y John Dalli, que ocupó varios ministerios en Malta y fue comisario europeo. También citan en el texto a Ilham Aliyev, presidente de Azerbayán, y Milo Đukanović, el presidente de Montenegro. Dos frentes: los beneficiarios efectivos y la aplicación de las normas adoptadas El Parlamento insta a los Estados miembros y a la Comisión a redoblar sus esfuerzos para identificar a los beneficiarios efectivos (reales) de los entramados de empresas opacas e intercambiar información sobre ellos. Los eurodiputados también hacen hincapié en que muchos Estados miembros llevan retraso en la aplicación de la reglamentación actual para luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. La Comisión debe actuar contra estos países rezagados. Además, los diputados piden a la Comisión propuestas para regular los programas que facilitan la obtención de la ciudadanía o del derecho de residencia a cambio de inversiones («pasaportes o visados de oro») y que evalúe la eficacia de las actuaciones para identificar a responsables políticos y aplicar medidas más estrictas de diligencia debida. La resolución afirma que no tiene sentido aprobar nuevas normas más estrictas si no se aplica adecuadamente las disposiciones actuales y sin una mejor cooperación entre las autoridades nacionales de los Estados miembros. También plantea un aumento de los recursos en este ámbito político. La Comisión debe estudiar si las unidades nacionales de información financiera cuentan con una dotación suficiente. La lista negra de paraísos fiscales de la UE: papel mojado La resolución compara la actual lista negra de paraísos fiscales con papel mojado, de la que escapan hasta algunos de los países más recalcitrantes. Por ejemplo, según denuncia la resolución, las Islas Vírgenes Británicas dan cobijo a dos tercios de las sociedades opacas de los papeles de Pandora pero ni siquiera están incluidas en el listado. Los eurodiputados proponen un amplio abanico de estrategias para mejorar esta lista, como tener en cuenta más prácticas típicas de los paraísos fiscales o reformar el mecanismo para la inclusión de jurisdicciones. A principios de mes, los eurodiputados aprobaron una resolución más pormenorizada sobre la cuestión.