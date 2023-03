La conciliación laboral empeora: solo el 35% de la población ocupada afirma que tiene facilidades para conciliar

La conciliación laboral, cuenta pendiente para las mujeres

De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2022 el 70% de las demandas de excedencias del trabajo por cuidados a familiares las solicitaron las mujeres. No es de extrañar por tanto que, dentro de la población española ocupada, las medidas de conciliación sean las más exigidas por ellas, tal y como reconocen las empresas. En concreto, una amplia mayoría de mujeres demanda la jornada reducida (53% vs. 2% de los hombres) y las excedencias por cuidado de familiares (40% vs. 2% de los hombres).