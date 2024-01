El pleno del PE iniciará conversaciones para la reforma del sistema de gobernanza económica

El pleno respaldó con 431 votos a favor, 172 en contra y 4 abstenciones el mandato negociador, lo que permitirá iniciar las negociaciones con el Consejo para pactar la formulación final de la legislación, hoy mismo. El texto legislativo reemplazará el reglamento sobre vigilancia presupuestaria multilateral, el llamado «brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento». Los eurodiputados introdujeron cambios sustanciales respecto a la propuesta original de la Comisión. El mandato fue preparado por las coponentes Esther De Lange (PPE, Países Bajos) y Margarida Marques (S&D, Portugal).

Lea más detalles sobre el mandato negociador en este enlace (en inglés).

El componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objeto garantizar políticas presupuestarias sólidas a medio plazo mediante el establecimiento de parámetros para la planificación presupuestaria y las políticas de los Estados miembros durante los tiempos económicos normales.

Otros dos textos completan la revisión del marco de gobernanza económica de la UE. Sin embargo, la posición de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre estos textos no debe ser revisada por el pleno, ya que no se tramitan en base al procedimiento legislativo ordinario, y no requieren por tanto el consentimiento del pleno para abrir negociaciones con los Estados miembros.