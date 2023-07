El PE respalda la revisión de las normas sobre emisiones de la industria

La posición del Parlamento sobre la directiva de emisiones industriales (DEI) y la directiva sobre el vertido de residuos fue aprobada por los eurodiputados con 396 votos a favor, 102 en contra y 131 abstenciones. El pleno también acordó el mandato de negociación sobre el Portal de Emisiones Industriales, con 563 votos a favor, 51 en contra y 18 abstenciones. Industrias y explotaciones ganaderas cubiertas por la nueva normativa Los eurodiputados respaldaron la propuesta de la Comisión de ampliar el alcance de la legislación a las instalaciones industriales de extracción (minas) y a las grandes instalaciones de manufactura de baterías (excepto las dedicadas al montaje de módulos de baterías y paquetes de baterías). La directiva les obliga a reducir aún más la contaminación del aire, el agua y el suelo. En cuanto a las explotaciones ganaderas, el pleno apoyó mantener la legislación vigente e incluir granjas porcinas con más de 2.000 plazas para cerdos de producción (más de 30 kg), o con más de 750 plazas para cerdas y granjas avícolas con más de 40.000 plazas para aves de corral, así como granjas con más de 750 unidades de ganado (LSU). El Parlamento no quiere extenderlo a las explotaciones ganaderas, tal como propone la Comisión. En su propuesta, la Comisión propuso un umbral de 150 LSU para todo el ganado. El Parlamento también subraya la importancia de garantizar que los productores fuera de la UE cumplan requisitos similares a las normas comunitarias. Transparencia y participación ciudadana Los eurodiputados también votaron a favor de aumentar la transparencia y la participación pública en relación con la concesión de licencias, el funcionamiento y el control de las instalaciones reguladas. El Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes se transformará en un Portal de Emisiones Industriales de la UE donde los ciudadanos pueden acceder a los datos sobre los permisos comunitarios y las actividades contaminantes en su localidad. Tras la votación, el ponente Radan Kanev (PPE, Bulgaria), declaró: «Una mejor protección ambiental no tiene por qué conducir a más burocracia. La innovación es clave para lograr la contaminación cero y para ello necesitamos un sector industrial europeo más competitivo. La política de la UE debe ser realista, económicamente viable y no amenazar la competitividad. Nuestra posición ofrece un respiro a las empresas al conceder periodos de transición razonables para cumplir con los nuevos requisitos, procedimientos rápidos para los permisos y flexibilidad para desarrollar técnicas emergentes». El Parlamento ya está listo para iniciar negociaciones con el Consejo sobre la forma final de la legislación. La directiva sobre emisiones industriales establece normas para prevenir y controlar la contaminación por las emisiones de las grandes instalaciones agroindustriales al aire, el agua y el suelo, que pueden provocar problemas de salud como asma, bronquitis y cáncer, causantes de miles de muertes prematuras en la UE cada año. La ley se enmarca en los planes de transformación ecológica y circular de la industria europea y aportará importantes beneficios para la salud y el medio ambiente de los ciudadanos. Esta legislación responde a las expectativas de los ciudadanos sobre el principio de quien contamina paga, aceleración de la transición ecológica y promoción de la producción ecológica, expresado en las propuestas 2(2), 3(1), 11(1) y 12(5) de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.