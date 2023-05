El BCE sube los tipos de interés oficiales un 0,25%: ¿Cómo afectará a las hipotecas? 

“La nueva subida del BCE coloca a los tipos en el 3,75%, esta es la séptima subida consecutiva desde julio de 2022 cuando la institución europea subió lo tipos un 0,5%. Desde entonces, el BCE no ha dejado de subir los tipos con el principal objetivo de controlar la inflación, aunque este objetivo no está cumplido al 100% si que empieza a notarse una estabilización del dato por eso la subida de este mes de mayo no ha sido tan agresiva como en meses anteriores.

Uno de los efectos del aumento de los tipos ha sido el crecimiento del euríbor después de más de seis años en tasas negativas. El índice de referencia de las hipotecas variables ha ido subiendo de la mano de los tipos, es más, ahora la diferencia entre los tipos y la media que tenemos en estos momentos del euríbor en el mes de mayo es de tan solo 0,086 puntos.

Lo normal es que estos datos comiencen a estabilizarse y que a partir de ahora no haya ni grandes subidas ni bajadas de tipos por lo que el euríbor se mantendrá también más o menos estable. En el caso de las hipotecas fijas, también hemos visto en estos últimos 12 meses como ha pasado de estar en torno al 1% a un 3% actual, hablamos de usuarios que a día de hoy están firmando sus préstamos que en muchas ocasiones se han negociado hace 3 meses.

En los próximos meses apostamos por una estabilización en los precios de las hipotecas incluso algunas ofertas en el tipo fijo con el fin de atraer más clientes a este tipo de préstamos. En el caso de las hipotecas variables ya vemos ofertas on diferenciales en torno al 0,25% y en el caso de las mixtas cada vez son más los bancos que están sacando ofertas muy intereses en este tipo de hipotecas”.