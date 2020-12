Alberto Garzón, ministros de Consumo: «Nuestras ciudades necesitan más espacios deportivos y menos casas de apuestas»

Según explica el ministerio que lidera Garzón en un comunicado, ha defendido las medidas que está llevando a cabo el Ministerio de Consumo para la prevención de comportamientos problemáticos en la población joven, con un «enfoque integral, social y cultural». Pero, para el ministro, «no es suficiente» y «tenemos que reflexionar» sobre el modelo de ocio que se ofrece a la juventud. «Si hay más jóvenes que utilizan el juego como una actividad principal para pasar el tiempo y como forma de sacarse unos euros, no es solo por la banalización de esta actividad, sino que probablemente no cuenten con otras opciones accesibles», ha criticado Garzón.

En la misma línea, detallan las informaciones, Garzón se ha referido al mercado laboral de los jóvenes en Extremadura y a los datos de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, que señalan que en 2018 la tasa de paro en menores de 25 años era del 34,3% en el conjunto del Estado y del 46,6% en Extremadura, frente al 17% de la zona euro.

«Estamos hablando de que uno de cada tres a nivel del Estado, y uno de cada dos menores de 25 años en Extremadura desean trabajar y no lo hacen», ha asegurado Garzón para añadir que «no es que no quieran, es que no les dejan». «Estamos hablando de que hay un modelo productivo desigual con la juventud, con las mujeres y con determinadas regiones de Europa», ha señalado el ministro.

Frente a ello, Garzón ha defendido que existe la oportunidad, en el contexto actual, de poner en marcha un cambio estructural que pasa por incrementar la sofisticación de la economía y por elevar el peso las actividades de alta intensidad tecnológica y de alto conocimiento. Asimismo, ha asegurado que el «reto» del Gobierno de España es «ofrecer un presente y futuro dignos a la juventud para que no sean siempre los más perjudicados».

En ese sentido, Garzón ha enunciado los objetivos del Gobierno que pasan por incorporar a los jóvenes a un mercado de trabajo con buenas condiciones, garantizar el derecho a la vivienda y a la emancipación no tardía, así como regular los precios de alquileres.

A ello, Garzón ha añadido blindar la educación pública de calidad para cumplir con la igualdad de oportunidades y que sirva de ascensor social, así como garantizar y fomentar la participación de los jóvenes en la gobernabilidad. «Escuchar a la juventud sin paternalismo, su voz propia, sin miedo a su naturaleza crítica y agitadora», ha concluido Garzón tras felicitar al Consejo de la Juventud de Extremadura por su trabajo y con quienes se ha comprometido a seguir trabajando conjuntamente.